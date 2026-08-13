El incremento del 2.7% en combustible marca la subida del IPC en La Rioja en un 0.2%

Hoy hemos conocido los datos del IPC del mes pasado, que marcan que los precios subieron un 0,2 % en julio en La Rioja, respecto al mes anterior y sitúan la tasa interanual en el 3,2 %.

El Índice de Precios al Consumo que publica el INE, registra un dato 2 décimas por encima de la tasa interanual del mes anterior. Contando el mes de julio, los precios encadenan tres meses de subidas en la región y la inflación en lo que va de año registra una subida llega al 2,1 por ciento.

El principal motivo de subida en este período es el incremento del 2.7 por ciento en combustible, un bien que afecta a la práctica totalidad del resto.

Donde más subieron los precios en La Rioja fue:

- en transporte, un 6,7 por ciento más que en julio de 2025

- en vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, un 4,9 por ciento

- en restaurantes y alojamientos, un 4,1 por ciento

- y en seguros y servicios financieros, un 3,6 por ciento más

Donde más moderadas fueron las subidas fue:

- en muebles y artículos del hogar, un 1,1 por ciento

- en actividades recreativas, deporte y cultura, un 1,3 por ciento

- y en alimentos y bebidas no alcohólicas, un 1,9 por ciento

A nivel nacional, el IPC aumentó un 0,3 por ciento en julio en relación al mes anterior y elevó 0,4 puntos su tasa interanual, hasta el 3,6 por ciento.