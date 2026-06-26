Incertidumbre entre los venezolanos residentes en La Rioja tras los terremotos del jueves

Las noticias que siguen llegando desde Venezuela por las consecuencias de los movimientos sísmicos de ayer aumentan la preocupación, ya que el número de personas fallecidas, heridas y desaparecidas sigue en aumento y estamos dentro del plazo considerado clave para poder rescatar o encontrar posibles personas aún con vida entre los restos. El lunes a mediodía habrá concentraciones solidarias en varios ayuntamientos riojanos, secundando la convocatoria de la Federación Española de Municipios.

Juancho Parra, presidente de Alma Venezuela, comentaba en nuestros micrófonos que la realidad final de las cifras será, seguramente, mucho peor que las iniciales. Se felicita de que su familia está bien, pero el pesar el enorme.

Desde la otra asociación de venezolanos en La Rioja, Avelar, Marcos Mavares, describía la situación acaecida y apuntaba que el Gobierno regional se puso ayer en comunicación con el Centro Riojano de Caracas y con las asociaciones de venezolanos en La Rioja para ver cómo están las cosas y el posible apoyo.