El IES Sagasta obliga a cumplir el Reglamento de Ordenación y Funcionamiento por decisión del Consejo Escolar

Hace una semana en el IES Sagasta se denunció que no se había permitido a algunas alumnas llevar el velo islámico dentro del centro. Ayer, una estudiante de Primero de Bachillerato Internacional denunció que tuvo que abandonar el instituto tras negarse a retirarse el velo. Lo denuncian varias asociaciones de inmigrantes pero, a pesar de la comunicación y la invitación a contarlo en Más de Uno La Rioja, el portavoz de estos colectivos ha rechazado la llamada de Onda Cero.

Situaciones generadas por la aplicación del Reglamento de Organización y Funcionamiento aprobado por el Consejo Escolar del centro en lo relativo a la indumentaria. Según la directora del Sagasta, Rosario Calleja, la norma no es nueva, pero para este curso se aprobó su aplicación efectiva.

La afectada dice sentirse «discriminada» y anuncia que presentará quejas ante instituto y Consejería, sigue decidida a usar el velo y adoptar las medidas necesarias para defender sus derechos. La directora del Sagasta insiste en que la norma hay que aplicarla con carácter general.

Calleja lamenta el revuelo que se ha formado, y considera que el ambiente se ha enrarecido más fuera que dentro del centro.

La consejería de Educación ha mantenido su respeto a las normas que cada centro establezca para su organización interna. El portavoz del Gobierno, Alfonso Domínguez, decía en la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno, que no tienen constancia de la presentación de la queja.