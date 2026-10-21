El IES Manuel Bartolomé Cossío de Haro recoge el premio Mentes AMI de la Fundación Atresmedia

El IES Manuel Bartolomé Cossío de Haro recogía el pasaso sábado uno de los galardones del proyecto Mentes AMI, de la Fundación ATRESMEDIA, que reconoce iniciativas educativas que impulsan la alfabetización mediática, informacional y digital en las aulas. La convocatoria de este año contó con una amplia participación, con 300 propuestas y candidaturas de gran calidad procedentes de toda España.

Sarai Ruiz, miembro del Departamento de Orientación del centro explica las claves de este proyecto, que lleva cuatro años desarrollándose y que implica a más de 900 personas del entorno de la localidad jarrera.

La iniciativa se articula en torno a una mesa comarcal que recoge las inquietudes y necesidades del entorno a través de dos vías: el trabajo con el alumnado del propio centro y la coordinación sistémica de los distintos agentes socioeducativos, culturales, sanitarios y de servicios sociales, que se reúnen mensualmente para trabajar de forma conjunta.