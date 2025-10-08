Logroño

Identificadas tres personas por realizar 200 pintadas vandálicas en Logroño

Se han remitido las actuaciones realizadas a Fiscalía para su valoración y determinación de si se trata de hechos constitutivos de delito

Onda Cero La Rioja

Logroño |

Spray
Spray | Pixabay

La Policía Local de Logroño ha identificado a tres personas por realizar 200 pintadas vandálicas en la capital, tras una exhaustiva investigación.

Completada la investigación policial, desde el equipo de Gobierno municipal se han dado instrucciones para el inicio de los expedientes sancionadores que sean pertinentes; de igual modo, se han remitido las actuaciones realizadas a Fiscalía para su valoración y determinación de si se trata de hechos constitutivos de delito.

Finalmente, se ha solicitado también una valoración de los daños que suponen estas pintadas, así como del coste de su limpieza, retirada y reposición de los espacios donde se han realizado estos hechos vandálicos. Todo ello con el fin de proceder, en su caso, a la reclamación patrimonial a los autores de esos daños.

Con más detalles la portavoz municipal, Celia Sanz.

