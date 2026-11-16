Salud

El Hospital Universitario San Pedro suma 10 boxes más al Servicio de Urgencias

Se prevé que el nuevo edificio de urgencias, que aumentará un 29% la superficie del Servicio, estará operativo antes de San Mateo

Diana Victoriano

Logroño |

El Hospital San Pedro suma 10 boxes al Servicio de Urgencias

El Servicio de Urgencias del Hospital Universitario San Pedro cuenta desde hoy con 46 boxes de atención individual, 10 más que hasta la fecha, y un nuevo control de enfermería.

Concluye la primera fase de un ambicioso proyecto de ampliación y mejora de uno de los servicios que más presión asistencial recibe dentro del Servicio Riojano de Salud.

La ejecución se completará con la construcción de un edificio de 840 m² en tres plantas anexo al actual, y permitirá incrementar un 29 % la superficie del Servicio. Cuenta con una inversión global de 3,5 millones de euros y se prevé que esté operativa antes de las próximas fiestas de San Mateo.

La consejera de Salud, María Martín, apuntaba que se ha declarado el servicio de urgencias como de difícil cobertura para contar con más profesionales mediante la atracción y fijación de talento.

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