Hablamos con Sonsoles Ónega antes de su firma, este sábado, en Santos Ochoa de Calvo Sotelo

Charlamos con Sonsoles Ónega, compañera periodista de Atresmedia, a la que vemos cada tarde en Antena 3, y con la disfrutaremos mañana en el espacio Santos Ochoa de Calvo Sotelo de la capital riojana, donde presentará su última novela, "Llevará tu nombre".

Tras el éxito de Las hijas de la criada (galardonada con el Premio Planeta 2023), Sonsoles Ónega regresa con una historia inolvidable, que se desarrolla en el verano de 1882, en la localidad cántabra de Comillas, contando la historia de una mujer inquebrantable que desafió su destino.

Ónega es autora, además, de las novelas Calle Habana, esquina Obispo; Donde Dios no estuvo; Encuentros en Bonaval; Nosotras que lo quisimos todo; Después del amor (Premio de Novela Fernando Lara 2017) y Mil besos prohibidos.