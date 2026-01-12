Hablamos de prevención y apoyo tras la muerte de los dos jóvenes que se precipitaron en Logroño

El fin de semana ha estado marcado por la triste noticia que se produjo el viernes 9 de enero por la noche, pasadas las 23:30h, cuando dos jóvenes, un varón de 20 años, de nacionalidad rumana y vecino de Logroño, y una menor de 13, residente en Villamediana, fallecieron tras: precipitarse desde un edificio en obras en la calle Marqués de Larios, del barrio de Cascajos de la capital.

La familia de la joven había denunciado horas antes su desaparición, al no haber vuelto a casa. La investigación para determinar lo ocurrido sigue abierta, aunque la Policía Nacional descartó desde el principio signos de violencia, de modo que todo apunta a un salto voluntario al vacío desde lo alto del edificio.

Según los testimonios recabados tras lo ocurrido, parece que los jóvenes estrellaron con violencia contra la valla de las obras una furgoneta para abrirse paso. Dejaron el vehículo, sin apagar el motor ni las luces, y se adentraron en el edificio para subir a su zona alta.

La rotura de la valla hizo saltar la alarma, que alertó a los responsables de la constructora y a la Policía Nacional, además de que fueron grabados por las cámaras de seguridad. En apenas unos minutos, el jefe de la empresa constructora, Coblansa, se personó en las instalaciones y pudo comprobar la tragedia que se había producido. Los cuerpos fueron trasladados al Instituto de Medicina Legal de Logroño para la autopsia. Parece que los jóvenes tenían una relación sentimental que no era bien vista en la familia de la menor.

Según la estadística, son 21 los jóvenes que se han suicidado en la última década en la comunidad, lo que requiere que, además de su propia decisión de buscar ayuda, exista un entorno atento a los problemas para acompañarles en la ayuda.

Romina Pérez, portavoz del Colegio de Educadores Sociales y de la Asociación Color a la Vida, dice que hay que trabajar en la vía educativa con los amigos y compañeros. La segunda vía de trabajo con las familias y amistades es la posvención. También se apela a un uso responsable de las redes sociales y canales informativos, que generan gran cantidad de problemas.

Según Piserra queda clara la necesidad de recursos como Conecta Suic. También recuerda que hay muchos recursos de ayuda y desde el Teléfono de la Esperanza, se recuerda que, además de esa atención telefónica 24h desde la entidad se facilita un chat que cada vez cuenta con más usuarios.

La investigación del suceso continúa abierta; según la Delegada del Gobierno se trabaja sobre el doble suicidio pero no se descartan otras vías.