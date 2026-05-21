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La Guardia Civil investiga a dos personas por robos en cementerios riojanos

Los objetos robados eran vendidos como chatarra en empresas gestoras de residuos, principalmente de latón, cobre y aluminio

Onda Cero La Rioja

Logroño |

La Guardia Civil investiga a dos personas por robos en cementerios riojanos
La Guardia Civil investiga a dos personas por robos en cementerios riojanos | Guardia Civil

La Guardia Civil investiga a dos personas por diez delitos de hurto en cementerios de La Rioja, Zaragoza, Soria y País Vasco. La investigación se inició tras detectarse diversos hechos delictivos en cementerios, especialmente de localidades riojanas.

El Equipo ROCA de Tudela se hizo cargo de la investigación, que les llevó a un varón y a una mujer, de 56 y 61 años, vecinos de Tarazona. Se ha recuperado, y devuelto a sus propietarios, gran cantidad de material ornamental que había sido sustraído en diferentes campos santos. Los objetos robados eran vendidos como chatarra en empresas gestoras de residuos, principalmente de latón, cobre y aluminio.

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