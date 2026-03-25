NARCOTRÁFICO

La Guardia Civil frena la entrada a Logroño de 5 kg de metanfetamina procedente de Norteamérica

La investigación se inició al detectarse un envío sospechoso procedente de México; el juzgado autorizó la entrega vigilada del paquete y se detuvo al destinatario 72 horas después

Diana Victoriano

logroño |

Nuevo golpe al tráfico de drogas, con una de las mayores incautaciones de metanfetamina en Logroño, procedente de Norteamérica. La Guardia Civil junto a Homeland Security Investigations de EE.UU. ha desarticulado una ruta de envío de estupefacientes desde Ciudad de México y Estados Unidos hasta la capital riojana.

Hay un detenido, de 43 años, natural de Colombia y en situación irregular en España, que ya está en prisión y, según la investigación, operaba desde Logroño como enlace de una red internacional de narcotráfico.

Al parecer, recibía paquetes postales procedentes de Norteamérica que contenían metanfetamina de alta pureza oculta en su interior: una sustancia altamente adictiva que puede causar psicosis, daño cerebral y deterioro cognitivo, entre otros efectos secundarios.

Se le han incautado más de 5.5 kilos de esta droga y han quedado fuera del mercado más de 22.000 dosis valoradas en 258.000 euros.

La investigación se inició a finales de octubre cuando se detectó un envío sospechoso procedente de Ciudad de México cuyo destino final era Logroño. Tras el aviso, el Juzgado de Instrucción de Madrid autorizó la circulación y entrega vigilada del paquete. Una vez llegó a Logroño, la persona que firmó la entrega y se hizo cargo del paquete fue detenida.

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