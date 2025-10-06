acoso a menores

La Guardia Civil detiene a un varón por presunto acoso a menores en Fuenmayor y Navarrete

Las denuncias vecinales fueron clave para identificar al individuo, que presuntamente besaba, ofrecía dinero y seguía a menores por la vía pública

Javier Hortelano

Logroño |

La Guardia Civil ha detenido en Logroño a un varón, de nacionalidad española y residente en La Rioja, como presunto autor de un delito de acoso a menores de edad. Le constan antecedentes policiales y judiciales por delitos contra la libertad por amenazas y coacciones.

Las actuaciones se iniciaron el 30 de septiembre, cuando varias madres acudieron a la Guardia Civil de Fuenmayor para denunciar o comunicar la actitud sospechosa de un individuo que frecuentaba los parques infantiles de la localidad donde observaba a los niños, permanecía durante horas en los bancos del interior del parque, manipulaba su teléfono móvil con actitud de grabar e, incluso, en determinadas ocasiones llegó a aproximarse a los menores.

Las familias hablaban de la aproximación a una niña, a la que llegó a besar en la mejilla, la entrega de monedas a menores en bares y espacios públicos, seguimiento a varias niñas de entre 9 y 11 años por distintas calles, o presencia en eventos públicos en los que participaban menores…situaciones en las que parece que hacía grabaciones con el móvil.

También se había detectado su presencia en localidades cercanas, como Navarrete. Las sospechas generaron alarma en redes sociales y la Guardia Civil optó por una estrategia de cautela informativa para proteger la investigación que, finalmente, ha acabado con este resultado.

