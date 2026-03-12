EXPLOTACIÓN

La Guardia Civil detiene a 4 personas por trata de seres humanos y libera a 6 trabajadores explotados en Calahorra

Acumulaban jornadas de hasta 14 horas diarias, sin descanso semanal y habitaban en condiciones deplorables

Diana Victoriano

Logroño |

La Guardia Civil ha liberado a seis personas de origen asiático, que se encontraban en condiciones de explotación laboral en Calahorra.

Se ha detenido a tres hombres y una mujer por pertenencia a organización criminal, trata de seres humanos con fines de explotación laboral, blanqueo de capitales y delito fiscal.

La operación comenzó tras una inspección de una nave en del Polígono Industrial Azucarera donde varios trabajadores de nacionalidad china huyeron ante la presencia de los agentes, mientras que el encargado de la obra trataba de obstaculizar la labor policial.

Los trabajadores liberados acumulaban jornadas de hasta 14 horas, los siete días a la semana, sin medidas de protección y habitaban en condiciones deplorables.

El estudio patrimonial de la organización reveló que, entre los años 2019 y 2025, las cuentas bancarias del principal responsable de la red registraron 3,4 millones de euros en movimientos que carecen de trazabilidad conocida.

