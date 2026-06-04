El Gobierno de La Rioja consolidará la gratuidad de la matrícula de la UR a los riojanos

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, ha emplazado al Parlamento de La Rioja, a través de una iniciativa del Grupo Popular, a “tramitar y aprobar, antes de que finalice el actual periodo de sesiones, una Ley para la exención del 100 % de las tasas universitarias en la UR, y en otros centros de educación superior equivalentes, en el momento en el que un estudiante riojano formalice su matrícula y no mediante un reembolso posterior”.

La aprobación de esta norma supondría desde el próximo mes de septiembre, la exención automática y completa para alumnos riojanos que se matriculen en 1º, 2º y 3º de un Grado en la UR. También incluirá la previsión de que en 2027 se extienda al 4º y último curso de Grado logrando de facto la gratuidad completa de la primera matrícula para cursar cualquiera de los grados que ofrezca la Universidad de La Rioja. En palabras del presidente, se trata de “un logro que era un compromiso del programa de Gobierno, que va a consolidar en La Rioja por Ley la gratuidad desde los 0 años hasta la finalización de los estudios universitarios. Consolidamos ese nuevo derecho, lo hacemos irreversible y garantizamos un salto cualitativo en lo que es la educación superior pública en nuestra comunidad autónoma”.