El Gobierno de La Rioja confirma el primer positivo en gripe aviar en los Sotos de Alfaro

Según informa el Gobierno de La Rioja una grulla que fue hallada muerta en los Sotos de Alfaro el pasado 13 de noviembre ha resultado positiva en el virus de Influenza Aviar.

Técnicos de la consejería de Agricultura practicaron una necropsia al animal para la toma de muestras que fueron remitidas al Laboratorio Regional de La Grajera, donde se emitió el primer resultado positivo.

Estas muestras fueron de nuevo analizadas en el Laboratorio Central de Veterinaria de Algete, dependiente del Ministerio donde se obtuvo la confirmación oficial de este resultado positivo.

Además de notificar la presencia del caso al Ayuntamiento de Alfaro y a los ganaderos del término municipal, desde el Servicio de Ganadería se van a realizar visitas a las explotaciones avícolas de la zona para comprobar las medidas de bioseguridad adoptadas.

En Alfaro existen registradas nueve explotaciones comerciales de aves, todas ellas destinadas a la aptitud carne, con un censo total de 386.000 pollos de engorde y 74.000 aves reproductoras para multiplicación.