Gestión Educativa y el equipo directivo del IES Cossío de Haro acercan posturas en una primera reunión

El equipo directivo del Instituto Manuel Bartolomé Cossio de Haro ha acercado posturas con la dirección general de Gestión Educativa tras su dimisión en bloque de esta semana por no llegar a un acuerdo con la consejería ante la falta de espacio para ubicar adecuadamente a los alumnos.

Mediante un comunicado informan que se les ha presentado un informe técnico que determina que no hay posibilidad de habilitar nuevos espacios aptos para la docencia en ninguno de los edificios del centro, y por ello, el director general de Gestión Educativa se ha comprometido a volver ceder el uso del edificio de la Escuela Oficial de Idiomas de Haro. La duración y las condiciones concretas de dicha cesión se determinarán en una próxima reunión.

Además, la Administración Educativa se ha comprometido a continuar realizando inversiones destinadas a mejorar el estado de los edificios del centro así como a analizar las previsiones de alumnado para los próximos cursos.