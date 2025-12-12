Política Nacional

Gamarra en Logroño: “La realidad política de la mano del sanchismo viene marcada por la corrupción, el machismo y la extorsión”

El PP exige la comparecencia de Sánchez y espera el apoyo del resto de grupos

Diana Victoriano

Logroño |

El Partido Popular exige explicaciones a Pedro Sánchez por todos los titulares que se están destapando en su entorno, especialmente en las últimas horas.

Esta mañana la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, tras un encuentro de trabajo en Logroño para abordar la protección de los menores en los entornos digitales ha denunciado que la realidad política de España, lejos de ocuparse de los problemas de los españoles, viene marcada por la corrupción, el machismo y la extorsión.

Gamarra insistía que Sánchez no puede huir ante la descomposición política y moral a la que está exponiendo a los españoles. Criticaba duramente el silencio que imponían a las supuestas víctimas de acoso dentro del propio partido, alegando a que se está destapando el Me Too y que es un problema estructural en el PSOE.

En cuanto a los diferentes casos de corrupción que rodean al gobierno y esa solicitud de comparecencia de Sánchez, Gamarra espera el apoyo de los distintos grupos parlamentarios.

