Gamarra, Escobar, Hermoso de Mendoza, Sáinz y Antoñanzas recuerdan a Julio Revuelta en Onda Cero

Alcalde de Logroño entre 2000 y 2007, su trayectoria siempre quedará unida al desarrollo urbanístico de la capital tanto como alcalde como anteriormente como concejal de Urbanismo. Bajo su gestión, Logroño acometió el proceso de modernización que le llevó a alcanzar buena parte de la fisonomía que hoy conocemos.

A última hora de la tarde de ayer se conocía el fallecimiento de Julio Revuelta, a los 67 años, como consecuencia del cáncer que padecía desde hace unos años. Una noticia que era recibida con enorme pesar desde todos los ámbitos, políticos y sociales. El Ayuntamiento ha declarado 3 días de luto oficial y suspendido la agenda consistorial. El pleno previsto para hoy se ha sustituido por un homenaje y un minuto de silencio en su memoria.

Nacido en Burgos, arquitecto de profesión, se afincó profesional, personal, y politicamente en La Rioja. En 1991, fue elegido concejal del PP en Logroño. Entre 1995 y 2000 fue concejal de Urbanismo y primer teniente de alcalde, con José Luis Bermejo como primer edil. En otoño de 2000 asumió la Alcaldía hasta junio de 2007, cuando Tomás Santos fue investido alcalde por el pacto PSOE- PR y Revuelta dimitió como concejal. Años después, tras darse de baja del Partido Popular, concurrió a las elecciones municipales bajo las siglas Ciudadanos de Logroño, sin lograr representación, y pasó a integrarse en el PR, donde encabezó la candidatura al Parlamento y ocupó cargos de dirección regionalista en su última etapa política.

En 2024, recibió la Medalla de Oro de la Ciudad junto a los exalcaldes Tomás Santos, Cuca Gamarra y Pablo Hermoso de Mendoza. Hoy hemos conversado con algunos de quienes han desempeñado la misma responsabilidad al frente del Consistorio logroñés.

El actual alcalde, Conrado Escobar, compartió oposición y equipo de gobierno con Revuelta. Esta mañana, muy emocionado, destacaba en Onda Cero lo que ha supuesto para Logroño.

La renuncia de Revuelta a su acta de concejal dejó al frente del Grupo municipal en la oposición a Cuca Gamarra, a la postre también alcaldesa. Revuelta comenzó su etapa como concejal en la oposición cuando era alcalde por el PSOE Manuel Sáinz, que recordaba así en nuestros micrófonos lo que ha supuesto su figura para Logroño.

Sin coincidencia política, pero si en el cargo, Pablo Hermoso de Mendoza también ha destacado la capacidad de Revuelta para redefinir lo que Logroño necesitaba y llevar a cabo la modernización de la capital.

Y su último tramo político lo desempeñó Julio Revuelta en las filas del PR, donde su experiencia sirvió como guía, en muchas cuestiones. Rubén Antoñanzas es quien más compartió con él en esa etapa.

Si algo caracterizaba a Revuelta era su capacidad de análisis y su gran capacidad conversadora, de las que pudieron disfrutar los oyentes de Onda Cero en las tertulias de actualidad en las que Julio participó con pasión, y con ese cariño que le tenía a la esa cita semanal.

Como decíamos ya desde esta mañana, a Logroño se le va un vecino, al Ayuntamiento un alcalde, y a nosotros se nos ha ido un amigo, que ha dado también un ejemplo de cómo afrontar la enfermedad.

DEP Julio. Un abrazo enorme para toda su familia.

El funeral será mañana viernes, 3 de julio, a las 19:00 horas de la tarde en Santiago El Real.