Ruta Jacobea

Galicia y La Rioja ilustran, a través del Camino de Santiago, la voluntad de los territorios de progresar unidos

Los presidentes autonómicos y el Alcalde de Logroño han inaugurado un nuevo hito kilométrico de la Ruta Jacobea en Logroño

Diana Victoriano

Logroño |

Este viernes visitaba nuestra comunidad el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda. En ese primer encuentro, celebrado en el palacio de gobierno regional, Rueda y Capellán compartían posturas sobre asuntos de actualidad e interés común; entre ellos, el modelo financiación autonómica acordado por Sánchez y Junqueras.

En la misma sintonía, Gonzalo Capellán, rechazaba este acuerdo con Ezquerra e insistía en la importancia de negociar en la Conferencia de Política Fiscal y Financiera. El presidente refrendaba la posición de Rueda, como ya desarrolló el consejero de Hacienda, Alfonso Domínguez, tras el encuentro entre el ministerio y las comunidades.

Tras esa reunión de presidentes, y junto al alcalde de Logroño, como anfitrión, Rueda, Capellán y Escobar destapaban el nuevo hito kilométrico del Camino de Santiago en la capital riojana, situado junto a la redonda, en la calle Portales.

La última cita del gallego en La Rioja era la visita a la Escuela de Hostelería y Turismo en Santo Domingo de la Calzada.

