Fotografía

Los galardonados en el XIII Premio de Fotoperiodismo de La Rioja, en Más de Uno

El viernes se inaugura la exposición en el museo de La Rioja

Cecilia Romero

Logroño |

El XIII Concurso de Fotoperiodismo Parlamento de La Rioja ha reconocido los mejores trabajos gráficos de 2025, con premios entregados en el Parlamento regional. El certamen pretende destacar el valor del fotoperiodismo como testimonio visual de la realidad riojana.

El jurado valoró, las 102 imágenes y 12 videos presentados al Premio, hasta el 30 de enero, por parte de 13 informadores gráficos y 6 profesionales de vídeo entre los que se destaca a:

* Carmelo Betolaza: primer premio de fotografía por “El novillero Julio Méndez tras ser volteado en Arnedo”.

* Justo Rodríguez: segundo premio de fotografía por “La unión entre Carmen y Begoña”.

* Óscar Solórzano: tercer premio de fotografía por “Parte del cuadro”.

* Irene Jadraque: primer premio de vídeo por un reportaje sobre el “Mundial de Ultimate Frisbee sub 24

