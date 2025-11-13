PREMIO MUJER LA RIOJA

Isabel Pérez Grande recibe el VII Premio Mujer La Rioja 2025

El jurado reconoce a la jarrera como ejemplo de excelencia, liderazgo, compromiso con la investigación científica y referente para las nuevas generaciones

Onda Cero La Rioja

Logroño |

Las emisoras de Atresmedia en La Rioja concedimos ayer, miércoles 13 de noviembre de 2025, su VII Premio Mujer La Rioja a Isabel Pérez Grande, ingeniera aeronáutica, catedrática de la Universidad Politécnica y, desde enero de 2024, directora de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Agencia Espacial Española.

El jurado reconoció, de entre treinta magníficas candidatas, a Isabel como ejemplo de excelencia, liderazgo y compromiso con la investigación científica y un referente para las nuevas generaciones.

Nuestra compañera Marta Salinas condujo una entrañable gala en la que internvinieron: Raquel Pérez, presidenta del Consejo Regulador de la DOCa Rioja y CEO de Bodegas Ontañón; Conrado Escobar, alcalde de Logroño; Pilar Santaolalla, directora de Onda Cero La Rioja; Juan de Dios Colmenero, Jefe de Nacional y Política Onda Cero; y Gonzalo Capellán, Presidente del Gobierno de La Rioja.

