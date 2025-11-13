Isabel Pérez Grande recibe el VII Premio Mujer La Rioja 2025

Las emisoras de Atresmedia en La Rioja concedimos ayer, miércoles 13 de noviembre de 2025, su VII Premio Mujer La Rioja a Isabel Pérez Grande, ingeniera aeronáutica, catedrática de la Universidad Politécnica y, desde enero de 2024, directora de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Agencia Espacial Española.

El jurado reconoció, de entre treinta magníficas candidatas, a Isabel como ejemplo de excelencia, liderazgo y compromiso con la investigación científica y un referente para las nuevas generaciones.

Nuestra compañera Marta Salinas condujo una entrañable gala en la que internvinieron: Raquel Pérez, presidenta del Consejo Regulador de la DOCa Rioja y CEO de Bodegas Ontañón; Conrado Escobar, alcalde de Logroño; Pilar Santaolalla, directora de Onda Cero La Rioja; Juan de Dios Colmenero, Jefe de Nacional y Política Onda Cero; y Gonzalo Capellán, Presidente del Gobierno de La Rioja.