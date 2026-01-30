Fiscalía pide 52 años de prisión para el marido de Salwa, la joven refugiada asesinada en Logroño en 2023

El juicio por el asesinato de Salwa, refugiada siria residente en Logroño, se celebrará del 13 al 23 de febrero en la Audiencia Provincial. Su marido, acusado de los hechos, permanece en prisión preventiva desde el 10 de julio de 2023, dos días después del crimen.

Según la Fiscalía, tras conocer la intención de Salwa de separarse y comenzar una nueva vida en Alemania con sus hijos, el acusado habría planificado acabar con la vida de Salwa, y los tres hijos comunes, de 8, 9 y 11 años.

El escrito señala que la mañana del 8 de julio el padre dejó a los tres niños en la biblioteca Rafael Azcona, regresó al domicilio familiar y asesinó a Salwa tras propinarle numerosos golpes y ataques con arma blanca, causándole la muerte. Posteriormente volvió a la biblioteca para recoger a los niños e intentó arrojarlos al río Ebro, afortunadamente sin éxito, gracias al auxilio de algunos viandantes.

Por estos hechos se le imputan un delito de asesinato y tres delitos de homicidio en grado de tentativa.

La Fiscalía solicita 25 años de prisión por el asesinato y 9 años por cada tentativa contra los hijos, además de 18 años de libertad vigilada, una orden de alejamiento de 200 metros respecto de los menores y una indemnización de 200.000 euros para cada hijo y 60.000 euros para los padres de la víctima.