Financiación autonómica, crisis migratoria e infraestructuras, protagonizan los encuentros de Capellán con los portavoces

Desde las 9:00 de la mañana entre el presidente, Gonzalo Capellán, y los portavoces de los grupos parlamentarios para analizar cómo están las cosas en cuanto a los principales temas de cara al inicio de este curso político. Hoy se han puesto sobre la mesa diferentes cuestiones, algunas de ellas no solamente van a tener importancia en el diálogo regional, sino que también saltan al nacional. Dentro de estos asuntos, se ha hablado de la financiación que se va a abordar durante estos próximos días, y después de que el Gobierno tenga pensado aprobar mañana, en el Consejo de ministros, un documento relativo a la posible condonación de la deuda en las comunidades autónomas.

Otro de los asuntos que ya desde hace varios meses lidera el debate nacional es ese el reparto de los menores migrantes no acompañados desde Ceuta y Canarias al resto de comunidades autónomas, en el que todavía no se ha alcanzado un acuerdo y sobre el que Capellán dice que la postura de La Rioja va a seguir siendo la misma de siempre: una comunidad solidaria y con una atención integral a quienes vayan a venir a nuestra región.

En cuanto a la carente red de infraestructuras, son varios los frentes que se mantienen abiertos tanto en carreteras, como esa futura ampliación de servicios desde el aeropuerto, pero sobre todo lo que sigue preocupando son los servicios ferroviarios que se vienen demandando desde el principio de legislatura.

Tras los encuentros con el presidente, el socialista Javier García decía que el diálogo está bien, si se ejerce con continuidad, y sirve para alcanzar acuerdos que Capellán no ha aceptado hasta ahora. Considera que La Rioja no está mejor que hace dos años en sanidad, sector primario, acceso a la vivienda o política económica. Y ante las negociaciones pendientes para la posible condonación de la deuda y la financiación autonómica, el PSOE señala que su posición no varía.

Desde Vox, Ángel Alda estima que no se pueden fiar del gobierno de Capellán, porque en dos años de legislatura no ha roto con las políticas del anterior gobierno del PSOE, y no se han llevado a cabo acciones

Y la portavoz de Podemos Izquierda Unida, Henar Moreno, deíca que ha tenido más coincidencias con Capellán de las que esperaba, aunque con posturas muy alejadas en otros asuntos, de los muchos que se han abordado, como el de la recepción de menores migrantes, para lo que Moreno da importancia a la vivienda, y pide que se sigan ejemplos como los de Asturias y País Vasco. También estima que es básico mejorar las comunicaciones, antes por tren que por el aeropuerto, y se refería así al asunto de la fiscalidad.