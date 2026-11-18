Ante unas 1.500 personas intervino ayer tarde en Riojaforum el líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, que fue prologado por Gonzalo Capellán, Conrado Escobar y la candidata número 1 al Congreso Cuca Gamarra, que además de pedir apoyo para sacar a Sánchez de la Moncloa pedía una reflexión a las mujeres riojanas.

Feijoo pidió el voto a los indecisos y a los abstencionistas para que haya un cambio en España. Voto para la gestión, la decencia, la honradez y el cambio necesario porque considera que el país no está para abstencionistas ni para equidistancias, e hizo un llamamiento a los más jóvenes, en especial a los que van a votar por primera vez, e incluso apeló a los socialistas descontentos con la gestión de Pedro Sánchez, y sin confiarse por las encuestas porque “no hay hecho nada”.

Decía Feijoo que son muchas las cuestiones que han de cambiar. El PP asegura que garantiza las pensiones, y que no solo apuesta porque mejore el salario mínimo, sino que mejore la situación económica para todos los ciudadanos.

El candidato popular habló de la necesidad de frenar el endeudamiento del país y de que se pueden mejorar los servicios mientras se reducen los impuestos. Feijóo también expresó su compromiso con La Rioja a ejecutar el Pacto de Infraestructuras, “para corregir el déficit de inversión”, y a impulsar “nuevas frecuencias ferroviarias entre Logroño y Madrid por La Rioja Baja y con, al menos, una parada en Calahorra”.