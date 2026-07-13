Extinguidos los incendios forestales registrados en La Rioja durante los últimos días

Se estima que han sido unas 320 las hectáreas de terreno que se han visto afectadas por los diferentes incendios padecidos en la comunidad estas semanas.

Era el 1 de julio cuando comenzaba la campaña de alto riesgo de incendios, pero ya antes de esta fecha se había tenido que combatir alguno de ellos, dada la compleja situación de altas temperaturas y sequedad del terreno que se acumulaban. Conversábamos en Más de uno con Rubén Bertolé y José Manuel Sáez, bomberos forestales de CCOO, que indicaban que, desde el miércoles, ha habido un incendio cada día, siendo el de Ayabarrena el más complicado de los que se han dado hasta ahora. Nos comentaban que para ellos es básica la provisión de agua para hidratarse, y mantener su propia seguridad, para poder asegurar a los demás, dadas las complejas situaciones a las que se enfrentan en pleno incendio.

Recalcan que, en muchas ocasiones, las circunstancias llevan a jornadas maratonianas de trabajo, por lo que, desde el punto de vista de la organización, Marga Clemente, responsable de la sección sindical, pide más efectivos y que el servicio sea público.

Estos profesionales insisten en que cualquier acción de la ciudadanía se lleve a cabo con la máxima prudencia, y en que siempre se den los avisos y se sigan las instrucciones.

A pesar de su profesionalidad, los bomberos no son tampoco ajenos a las dramáticas situaciones que se dan en otros siniestros.