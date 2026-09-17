La exposición AutorIA ofrecerá un recorrido inédito por Yuso con piezas del Louvre, la British Library o el Prado

La exposición 'AutorIA: La Rioja, tierra del español' se desarrollará del 30 de septiembre al 10 de enero, en el Monasterio de Yuso, que abrirá espacios desconocidos y desplegará 60 piezas que versan sobre el origen, los retos contemporáneos y el futuro del español.

Un enclave fundamental para la lengua que hablan más de 600 millones de personas en todo el mundo. Que mira al pasado, con San Millán, Gonzalo de Berceo o María de la O Lejárraga; y construye el presente, a través del sistema Dialnet, para comprender el futuro que viene, a través de la Inteligencia Artificial.

El consejero recomienda plantear una visita de unas dos horas para disfrutar de la muestra; una exposición que fue presentada en FITUR y que cuenta con un potente apoyo institucional.

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