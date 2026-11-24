La Audiencia Provincial de La Rioja ha condenado a 15 años y 10 meses de prisión a Guillermo Soto, conocido como ‘Willy’, exentrenador del CD Varea y exojeador de Osasuna, por delitos de abuso sexual, acoso sexual, descubrimiento de secretos y tenencia de pornografía infantil.

Se vieron afectados 6 menores del equipo que dirigía en las temporadas 2020-2021 y 2021-2022, según ha informa el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja.

Se imponen 7.920 euros en multas y 29.000 euros de indemnización a las víctimas, de cuyo pago responderá subsidiariamente el Club Atlético Osasuna. La resolución no es firme: cabe recurso ante la Sala de lo Civil y Penal del TSJR.

El tribunal absuelve al acusado de los hechos relativos a otros dos menores incluidos en el procedimiento.

La Audiencia considera acreditado que el condenado aprovechó su posición como entrenador y la confianza que los jóvenes habían depositado en él para cometer los delitos, valiéndose de su vinculación con Osasuna para ofrecer a algunos jugadores la posibilidad de progresar en su carrera y llegar al primer equipo. Bajo esas promesas, les solicitaba fotografías de contenido sexual y trataba de concertar encuentros a solas. También mantenía conversaciones sexuales con los menores a través de WhatsApp y fotografió sin consentimiento a jugadores mientras se duchaban en los vestuarios.