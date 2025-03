Este próximo 17 de Mayo regresa la popular Valvanerada

La Valvanerada se celebrará el 17 de mayo, promovida por la Comunidad de monjes de Valvanera, con el apoyo del Gobierno de La Rioja, todos los ayuntamientos por los que pasa y diversas instituciones, organismos y empresas. Responde a una inquietud social, cultural, histórica, espiritual y turística. Son 63 kilómetros de entusiasmo entre Logroño y el Monasterio de Valvanera, la marcha popular nocturna más larga en España. Son 63 kilómetros de entusiasmo entre Logroño y el Monasterio de Valvanera

Las inscripciones se pueden realizar a través de la web www.valvaneracamina.com o www.valvanerada.com del 15 de marzo al 4 de mayo, al precio de 18 euros o presencialmente en las Librerías Santos Ochoa de Gran Vía y Calvo Sotelo; para menores de 16 años el precio será de 16 euros. La inscripción incluye seguro y autobús de regreso.

No se trata de una prueba deportiva competitiva, sino de una romería multitudinaria, de sentimiento romero, de esfuerzo, de promesa personal, de reto; lo que supone que todos los participantes son peregrinos y como peregrinos les recibirán a su llegada al Monasterio de Valvanera. No importa el tiempo que inviertan en la marcha; sino que lleguen y que lleguen en buenas condiciones. La afluencia de peregrinos requiere de una organización meticulosa y completa. Con la participación no solo de la Abadía de Valvanera, sino de los municipios por donde transcurre la marcha: parroquias, asociaciones, clubes deportivos, peñas y voluntarios.

La salida de la Valvanerada tendrá lugar desde la Plaza del Ayuntamiento de Logroño a las 19.30 horas del sábado 17 de mayo.