Este Domingo se celebra la 30ª Macha Hoyos de Iregua

La prueba vuelve en esta edición al entorno de los Hoyos de Iregua en un recorrido que en buena medida recuerda al de la primera edición, tal y como ha indicado en la presentación Carlos Fuentes, gerente de Fundación Caja Rioja. “Esperamos acercar a Hoyos de Iregua en esta edición a unas 500 personas; hace 30 años fueron 1.000 los que participaron en la Marcha, que supuso una sorpresa mayúscula para toda la organización y que fue una manera de dar a conocer y divulgar el patrimonio natural de La Rioja de la mano del Gobierno regional”, ha indicado.

Con la misma premisa continúa esta actividad “de la mano de algunos de los mismos colaboradores que aquella primera vez. Seguimos con la ilusión intacta y con las ganas de volver el 5 de octubre a cumbres que ya conocimos en la primera edición”, ha recordado.

La Marcha comenzó con dos objetivos principales; en primer lugar, realizar una actividad deportiva montañera por uno de los lugares naturales más espectaculares de La Rioja y que unos meses después se declararía Parque Natural. Pronto se convirtió en la marcha decana de La Rioja y una de las más importantes del norte de España, han explicado también hoy los organizadores. En segundo lugar, se pretendía promocionar la zona del Alto Iregua, sus parajes y su riqueza. Fue también ese momento el elegido por Fundación Caja Rioja para abrir la primera posada en la región, hoy todavía abierta, la Posada Hoyos de Iregua.

Las cualidades de la zona siguen intactas, ha recordado Carlos Fuentes. “A los paisajes espectaculares, en muchos casos de cumbre a más de 2.000 metros, hay que sumar que en la zona encontramos pequeñas lagunas de origen glaciar, las fuentes de las que nace el río Iregua y una gran riqueza de fauna y flora. Es, además, lugar de pesca de truchas, paso de paloma, tiempo ya en octubre de la berrea de los ciervos”. “Sus valles y collados forman parte de la red de Cañadas Reales que favorecían la trashumancia”, ha indicado. “El interés cultural, turístico, deportivo y paisajístico de la zona es indiscutible”, ha dicho.

A lo largo de estos 29 años han sido miles las personas que se han acercado, han conocido y han regresado al Parque Natural Sierra Cebollera. “Las personas se han acercado siempre con gran respecto por el entorno, que también ha sido una de nuestras premisas desde la primera edición de la actividad”, ha afirmado Fuentes. Si hace 30 años la marcha tuvo un recorrido de 28 kilómetros, en esta ocasión se alarga un poco más, hasta llegar a los 32,5.

Información e inscripciones

El plazo de inscripción está abierto hasta el 1 de octubre a través de la web de Fundación Caja Rioja www.fundacion-cajarioja.es. Las personas interesadas en la Marcha pueden contactar con Fundación Caja Rioja a través del teléfono 941270155, en horario de 9:00 a 15:00 horas de lunes a viernes, o del correo electrónico actividades@fundacion-cajarioja.es.

Recorrido

Villoslada de Cameros (km. 0 / 1040 m.)

La Marcha sale de Villoslada desde el frontón y toma el Sendero de la Virgen, que está balizado y que discurre colgado sobre el cauce del río Iregua. Avanzamos con poco desnivel, a contracorriente, remontando el curso del río durante unos cuantos kilómetros.

Puente de las Rameras (km. 3,84 / 1125 m.)

Seguimos el cauce del Iregua, ahora por un terreno más frondoso que va alternando arces, acebos, pinos y hayas hasta llegar a otro puente. Achichuelo (km. 5,4 / 1164 m.)

Tras cruzar a la otra orilla, continuamos aguas arriba del río para llegar a La Blanca.

La Blanca CP1 / CA1 (km. 6,7 / 1200 m.)

Aquí unen sus aguas el Iregua y el Ra. En este punto se situarán el primer control de paso y el primer avituallamiento.

La Marcha continúa por el curso del río Iregua para seguir camino. Para ello, toma una vieja trocha que transita entre un hayedo. Poco a poco, nuestro camino se separa del cauce y alcanza una bifurcación.

Bifurcación trochas (km. 9 / 1330 m.)

Un ramal baja hacia el río, pero la Marcha hace un requiebro de 180º hacia la izquierda para salvar un duro repecho en ascenso hasta salir a terreno abierto.

Collado del Aguila (km. 9,9 / 1525 m.)

Estamos en el cortafuegos que arranca en La Blanca, pasa por aquí y termina por ascender al Alto de La Eña. Doblamos a la derecha y, tras un breve tramo, llegamos a una pista.

Pista de Hoyos de Iregua (km. 10,25 / 1550 m.)

Seguimos por el cortafuegos que sube hacia La Eña, pero tan solo unos metros. Al poco, salimos por la izquierda del mismo cogiendo una trocha de saca de madera que, entre pinos y hayas, nos va a permitir alcanzar un collado.

Collado La Eña (km. 11,8 / 1790 m.)

A casi 1800 metros de altitud, un paisaje amplio ya empieza a intuirse entre la inmensa marea de pinos que anega estas laderas. Siguiendo hacia la izquierda apenas un trecho, el cortafuegos que sube a Calahornos, damos con una entrada en el tupido bosque. Iniciamos así camino por el pinar que nos va a permitir faldear las laderas que caen del cordal. Salimos a un claro en el bosque.

Majada La Huerta (km. 13 / 1784 m.)

La espesura del pinar comienza a ceder según vamos ascendiendo. Pasamos junto a Fuente Hoyeles, un manantial seco en estas fechas. Un último repecho nos conduce al cordal.

Laguna Capotes - Cordal (km. 15,25 / 1933 m.)

Hemos alcanzado el cordal de la Sierra, entre el Santosonario y el Castillo de Vinuesa. El paisaje se abre a atractivos paisajes. Seguimos hacia la mole pétrea del Castillo de Vinuesa. Un repecho nos pone en su antecima.

Antecima Este del Castillo Vinuesa (km. 17,25 / 2040 m.)

Propiamente, la cima del Castillo Vinuesa es un caos complejo de rocas. Así que, la evitamos. Por su lado Norte tomamos una senda que faldea un buen trecho y sale al lado contrario, perdemos altura y enseguida alcanzamos una pista que da servicio a un frente de palomeras. Se suceden unas cuantas más hasta que aparece una senda que se vence hacia los Hoyos y baja a un refugio.

Refugio de cazadores CP2 / CA2 (km. 19,3 / 1900 m.)

Segundo control de paso y avituallamiento. Seguimos por unas rodadas que con fuerte desnivel nos devuelven al cordal. Doblamos a la derecha para llegar al poco a una laguna estacional.

Laguna de Buey (km. 20,25 / 1976 m.)

En este lugar, con una panorámica espléndida hacia Cebollera, Cameros y Viniegras, doblamos a la derecha para tomar este cordal secundario que nos va a conducir durante kilómetros en dirección Noreste. Una trocha y una alambrada circulan por el cumbrero y nos van a servir de ayuda casi continua. Llegamos a una portilla.

Portilla Comunero (km. 21,7 / 1857 m.)

Desde aquí sobreviene un tramo largo en que por momentos el camino es fácil y grato, pero de pronto se torna impreciso y lleno de tropiezos en forma de leña y vegetación. Salimos a una zona alta y abierta.

Alto de San Vicente (km. 25,25 / 1880 m.)

Pese a no ser el punto más alto del recorrido, esta montaña destaca por el espectacular paisaje que podemos contemplar desde aquí, especialmente las sierras principales en La Rioja: Demanda, Urbión y Cebollera. Seguimos camino.

Collado Alto del Castillo (km. 26,8 / 1648 m.)

Estamos ante el roquedo del Alto del Castillo. Aquí tomamos una trocha que evita la peña por la derecha y sale a un cortafuegos alfombrado de ver. Antes de alcanzar el siguiente accidente orográfico, los riscos de la Holleja, nos dirigimos por la derecha por una senda que se introduce en el pinar, faldea un trecho, sale a otro cortafuegos limpio y llega hasta una zona de pastizales.

Abrevadero de La Holleja CP3 / CA3 (km. 29,85 / 1427 m.)

Aunque Villoslada parece estar ahí cerca, no hay que engañarse aún nos queda un último trecho.

Villoslada de Cameros (km. 32,5 / 1040 m.)