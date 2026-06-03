"El estatuto marco nos va a condenar a otros 20 años de jornadas interminables", denuncia el Sindicato Médico

Otro punto aprobado ayer en el Consejo de Ministros fue el anteproyecto del estatuto marco contra el que batalla el colectivo profesional médico.

Las semanas de huelga celebradas hasta ahora a nivel nacional y las diferentes medidas adoptadas en las comunidades autónomas, como la cancelación de peonadas, en el caso de La Rioja, han sido desoídas por el Ministerio de Sanidad. La portavoz del Sindicato Médico, Beatriz Fernández, critica ese avance y asegura que se seguirá con las protestas.

Desde el lunes en La Rioja no se realizan intervenciones quirúrgicas por las tardes (las llamadas peonadas) en varias especialidades, y desde el sindicato médico apuntan que no se pueden contabilizar las consecuencias, dado que fueron creadas para afinar las listas de espera. Insisten en que los servicios urgentes no se cancelan.