“Espacio Cáscaras”, Restaurante Favorito de los Riojanos

El restaurante de Pedroso “Espacio Cáscaras” ha resultado el vencedor de esta primera edición del “Restaurante favorito de los riojanos” que, durante seis meses, hemos llevado a cabo a través de la web de Onda Cero La Rioja. Por su parte, la categoría de “Bar favorito de los riojanos” ha quedado desierta una vez realizadas las comprobaciones técnicas necesarias que han permitido garantizar la transparencia del concurso.

El “Espacio Cáscaras” nació hace casi 4 años de la mano de Eduardo Anguiano, agricultor pedrosiño que decidió rehabilitar en su municipio una antigua vaquería y convertirla en un centro que sirviese de restaurante, disfrute del ocio en la naturaleza y lugar de exposiciones. En “Espacio Cáscaras” se ofrece un menú cerrado a base de productos locales, como son la propia nuez de Pedroso, la alubia de Anguiano o el caparrón de Rioja.

En qué consite el premio

El premio que recibirá “Espacio Cáscaras” consistirá en una placa conmemorativa en reconocimiento del premio otorgado; una reproducción de una radio antigua; la emisión de un programa en directo del magazine “Más de Uno La Rioja” desde el establecimiento y la emisión de una campaña de publicidad, valorada en 1.500€, que se emitirá en las emisoras de Atresmedia Radio en La Rioja.

Con esta iniciativa de “Restaurante favorito de los riojanos”, las emisoras de Atresmedia en la Rioja han buscado el reconocimiento a la trayectoria de un restaurante de La Rioja que haya destacado por su esfuerzo, su calidad, su profesionalidad, por su innovación, por su atención a los clientes, por su implicación social, en definitiva, por su repercusión en la vida del municipio

Categoría de bar favorito

Por su parte, la categoría de “Bar favorito de los riojanos” ha quedado desierta, una vez realizados el recuento y las comprobaciones técnicas necesarias que han permitido analizar los votos válidos recibidos por los establecimientos preseleccionados. De acuerdo con las bases del concurso, desde las emisoras de Atresmedia Radio se ha considerado que, para garantizar la limpieza del proceso, y en aras a la mayor transparencia de los votos válidos, lo procedente era declararlo desierto, una idea en la que han estado totalmente de acuerdo los establecimientos implicados.

La iniciativa para votar por tu bar y restaurante favorito de los riojanos ha tenido una enorme repercusión en La Rioja, tanto entre el personal como entre los clientes de todos los establecimientos seleccionados (bares y restaurantes) y ha sido posible gracias a la participación de Bodegas Perica, Bueno Hermanos, Cotán, Persider, Decorex, Top Cash, IGP Chorizo Riojano.