Escobar relega a Miguel Sáinz de Festejos como estrategia de fin de legislatura

Hoy se han anunciado cambios en el Ayuntamiento de Logroño, donde Miguel Sáinz deja de estar a la cabeza del área de Festejos. Esta mañana, el alcalde, Conrado Escobar, desarrollaba la segunda reestructuración de su equipo en este mandato, de cara a impulsar el cumplimiento del programa de gobierno en el tramo final de la legislatura.

El área de Festejos pasa a estar encabezado por la concejala Laura Rivas, hasta ahora, al frente de Protección Civil, Estadística y otros departamentos, y formará parte del área de Alcaldía, liderado por Celia Sanz.

Escobar asegura que este movimiento de Miguel Sainz, al que define como un “poderosísimo activo político”, es consensuado, en un ejercicio de coherencia y concentración de esfuerzos para cumplir con la capital.

Se introducen otros cambios:

- El área de Promoción de la Ciudad, cuyo titular es Miguel Sáinz, gestionará Cultura, Turismo, Comercio y Estrategia Económica.

- Además, en el área de Familia, Servicios Sociales y Discapacidad, se unifican los ámbitos de Infancia, Educación y Juventud, con Laura Lázaro como concejala delegada.

El alcalde habla de una decisión con vocación de permanencia y enumeraba las seis grandes áreas de Gobierno:

Área de Pleno, Relaciones Institucionales y Participación Ciudadana (Leonor González).

Área de Promoción de la Ciudad (Miguel Sáinz).

Área de Alcaldía, Gobernanza, Igualdad y Portavocía (Celia Sanz).

Área de Administración Pública, Interior y Proyectos Estratégicos (Francisco Iglesias).

Área de Urbanismo, Espacio Público y Ciudad Circular (Iñigo López-Araquistáin).

Área de Políticas de Familia, Servicios Sociales y Discapacidad (Patricia Sainz).

La oposición responde

El grupo municipal socialista, señala que "Conrado Escobar ha reconocido con la decisión de cesar a Miguel Sainz y Laura Lázaro de sus funciones en la Concejalía de Festejos los desastres que lleva acometiendo el Equipo de Gobierno del PP en

la organización de las fiestas durante esta legislatura".

Por su parte, VOX Logroño desaprueba la falta de transparencia y claridad del alcalde en su anuncio de apartar a Miguel Sainz de sus responsabilidades de Festejos, y lo considera una falta de coherencia y planificación en la gestión del equipo de gobierno...

VOX recuerda que el relevo se produce unas semanas después de que confirmara sus competencias y poco después de las críticas de la oposición por los Sanmateos, por lo que les parece incoherente que el alcalde afirme que su decisión no responde a las críticas recibidas.