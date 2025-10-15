Educación

Eman Akram entrega 11.200 firmas en Educación por la prohibición del velo en el IES Sagasta

La joven relata la difícil situación que está viviendo en el único centro que ofrece Bachillerato Internacional de La Rioja

Diana Victoriano

Logroño |

Se cumple un mes desde que una estudiante de Logroño denunció su expulsión de clase, en el Instituto Sagasta, por llevar velo islámico.

Esta mañana, Eman Akram, de 17 años, ha entregado en la Consejería de Educación del Gobierno de La Rioja11.200 firmas de apoyo, recogidas a través de change.org, para reclamar al ejecutivo su intervención y que centro rectifique. La joven insiste en que la decisión no responde a ninguna ley autonómica ni nacional.

Denuncia que la prohibición en el Sagasta ha sido una decisión nueva y unilateral, que recordamos que se adoptó en consejo escolar y que fue aceptada por el ejecutivo regional.

Eman es estudiante del bachillerato internacional, con el deseo de estudiar Derecho en un futuro y relata que su situación ahora es muy complicada en el instituto en el que le quedan dos años como estudiante.

