Eloy Madorrán y Esteban Martínez, precandidatos socialista a los ayuntamientos de Logroño y Calahorra

Eloy Madorrán ha presentado este viernes su precandidatura a la alcaldía de Logroño. En la actualidad es el jefe de prensa de la Delegación del Gobierno de España en La Rioja; durante el gobierno de Concha Andreu ejerció como director general de Deportes; y durante años fue redactor de diario La Rioja.

Así, Eloy Madorrán es la primera persona que ha anunciado que se postula a liderar la lista del PSOE para el Ayuntamiento de la capital.

En Calahorra, el concejal socialista, y portavoz del Grupo Municipal en el ayuntamiento, también ha anunciado que se presentará a las primarias para encabezar la candidatura de este partido a la Alcaldía.

Esteban Martínez, de 39 años, licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración y Máster en Historia Contemporánea, es concejal en el Ayuntamiento de Calahorra desde el año 2015. Durante la legislatura 2019-2023, fue portavoz del Equipo de Gobierno de Elisa Garrido y concejal de Cultura, Turismo, Promoción Industrial, Fondos Europeos, Comunicación, además de primer teniente de alcalde. En la actualidad, dentro de la Ejecutiva Local, es el secretario de Organización de la Agrupación Socialista de Calahorra y el portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Calahorra.

PRIMARIAS EN EL PSOE

La maquinaria preelectoral irá tomando temperatura en los partidos con el paso de los meses. Esta semana, la Secretaria de Organización socialista, Emilia Fernández, ha dado a conocer que el calendario de primarias para las municipales y autonómicas dentro del PSOE según acordó la Comisión Ejecutiva Regional celebrada el pasado martes:

Desde este viernes y hasta las 12:00 del mediodía del lunes 7 de septiembre se podrá llevar a cabo la presentación de precandidaturas.

Si existen varias candidaturas que cumplan con los requisitos, el proceso de recogida de avales será del 9 al 16 de septiembre, y tras el cotejo de dichos avales, se celebrará la campaña de información de los candidatos y candidatas del 17 al 25 de septiembre.