Elena Eguizábal, presidenta AECC en La Rioja, participa en Onda Cero en el Día contra el Cáncer de Mama

Hoy se celebra el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, y bajo el lema “nos lo tomamos a pecho”, la Asociación Española Contra el Cáncer en La Rioja despliega mesas informativas y de venta de productos de la campaña en el Hospital San Pedro, la UR, la ESDIR, y las calles Gran Vía y San Antón de Logroño.

La Asociación quiere reforzar la necesidad de estas mujeres de sentirse cuidadas, más allá del tratamiento, un mensaje que desarrollaba en Onda Cero la presidenta de la Asociación Española Contra el Cáncer en La Rioja, Elena Eguizábal.

A las a las 20:00 horas de la tarde, los principales monumentos y edificios riojanos se iluminarán hoy de color rosa para dar visibilidad a esta jornada de esperanza y trabajo colectivo. Eguizabal subrayaba cómo ha evolucionado la ciencia contra esta enfermedad.

El jueves se leerán diferentes textos en apoyo a quienes padecen la enfermedad; en Logroño será a mediodía en la plaza del Ayuntamiento, y hoy conocíamos el testimonio de una madre y una hija, María Jesús Barreno y María Jesús Silva, que han convivido con esta enfermedad y ahora colaboran con la asociación.