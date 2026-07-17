Duelo España Argentina con el corazón dividido para algunos riojanos en Buenos Aires

Toda España va a estar pendiente de la final del domingo con emoción y nervios, así como los españoles que residen fuera de España, especialmente los que viven en Argentina, y como los argentinos que viven en España.

Hemos hablado con descendientes de riojanos residentes en Argentina, y que han nacido allí. El mensaje común, que aman España, pero en fútbol, son albicelestes, aunque alguno se concede tener el corazón dividido.

David Pinillos ha seguido a España durante todo el Mundial con Marea Roja, y en Más de Uno La Rioja hablaba de la rivalidad.

La final se vivirá con moción especial en Haro, donde 5 mil personas podrán seguir el partido en las dos pantallas que se van a instalar en el estadio que lleva el nombre del paisano y seleccionador, Luis de la Fuente, en cuyo banquillo está también su hijo Alberto como analista y asistente.

El Palacio de los Deportes de Logroño estará lleno, con 4.500 personas que en media hora agotaban las invitaciones, y también se podrá seguir en amplia compañía el partido en Calahorra, en la pantalla de la Plaza del Raso. Cerca de la Roja, el Luis de la Fuente sobrino del seleccionador, nos daba alguna pincelada de cómo están las cosas.

Y como manda la costumbre, ante un partido de relevancia, hay que hacer una porra sobre el resultado.