Doña Letizia presidirá la apertura del curso escolar en Rincón de Soto

La Reina Letizia presidirá el próximo viernes, 12 de septiembre, el acto de apertura del curso escolar en Rincón de Soto.

Será a las 11.30h, cuando Su Majestad participe en este acto inicial para los centros Entresotos y Gonzalo de Berceo.

No es la primera vez que Casa Real elige nuestra comunidad para celebrar el comienzo de curso: en 2010, los, entonces Príncipes, Felipe y Letizia inauguraban el año lectivo en Lardero, en el centro González Gallarza. Cuatro años más tarde, 2014, el helicóptero oficial aterrizaba en la Planilla para que, Sus Majestades se desplazan al instituto Valle del Cidacos, de Calahorra, en su primera visita oficial a La Rioja como Reyes de España, para presidir el acto inicial de Formación Profesional; y en 2021 era el instituto Ciudad de Haro el que recibía la honrosa visita de la reina Letizia en el primer día de FP.