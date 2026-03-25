"Los Domingos", galardonada con 5 Goyas, inaugura el cine a 1 euro en Logroño para mayores de 65 años

El Gobierno de La Rioja lanza ‘Cine oro’, un ciclo de cine para personas mayores de 65 años con entradas a 1 euro.

La iniciativa, que se celebrará los jueves de abril, a las 19:30 horas, en la Sala Gonzalo de Berceo, propone un plan cultural alternativo, cercano y asequible:

9 de abril, ‘Los Domingos’, una historia protagonizada por Ainara, una joven de 17 años brillante e idealista que debe decidir su futuro académico mientras descubre una creciente vocación religiosa que sorprende a su entorno familiar y pone a prueba sus convicciones y las de quienes la rodean.

16 de abril, ‘Perfect Days’, que sigue la vida de Hirayama, un hombre que encuentra belleza en los pequeños gestos cotidianos mientras su pasado se revela poco a poco a través de encuentros inesperados.

23 de abril, ‘Vidas pasadas’, que narra la historia de Nora y Hae Sung, dos amigos de la infancia separados por la emigración que, años después, retoman el contacto, enfrentándose a sus recuerdos, sus sentimientos y las decisiones que han marcado sus vidas.

30 de abril,‘Living’, una historia ambientada en el Londres de los años 50 que sigue a un funcionario que, tras recibir un diagnóstico inesperado, decide dar un nuevo sentido a su vida, descubriendo el valor de los pequeños gestos y de las decisiones que dejan huella.

Las entradas podrán adquirirse de forma anticipada a través de la web entradas.com, así como en la taquilla de la Sala Gonzalo de Berceo desde una hora antes del inicio de cada sesión, hasta completar aforo.

El acceso estará reservado a mayores de 65 años previa acreditación, aunque se contemplarán situaciones en las que los asistentes necesiten acudir acompañados, con el objetivo de garantizar una experiencia cómoda y accesible.