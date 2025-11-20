La dificultad para dar clase, las falsas acusaciones y el desafío a la autoridad son los principales problemas de los docentes según ANPE

Según el informe de ANPE relativo al curso 2024-2025: un 53 por ciento de los conflictos en las aulas provienen de problemas entre alumno y profesorado; el 31 por ciento corresponde a conflictos con las familias; y se aprecia "una disminución" en lo relacionado con los enfrentamientos en el ámbito laboral.

El Defensor del Profesor de la Asociación, Andrés Toledo, gestionó en el pasado curso 264 casos, aunque finalmente precisaron atención 14, lo que supone un descenso significativo con respecto al año anterior.

Se considera que el profesorado actual "tiene mayor capacidad asertiva para pedir ayuda o asesoramiento externo y que los docentes riojanos cada vez se callan menos y si tienen algún problema.

El Defensor del Profesor de ANPE ensalzaba la reforma normativa que reconoce la autoridad del profesorado y apuntaba que el acoso ahora se perpetra de un modo más sutil y con una mayor mella psicológica.