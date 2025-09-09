Día de nervios, lloros, sonrisas y reencuentros con la vuelta a las aulas en los centros riojanos

Se acabó el verano y llega el momento de volver a las aulas. Este lunes, un total de 51.300 estudiantes de segundo ciclo de Educación Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional han iniciado el curso 2025-2026 en La Rioja. Un arranque marcado por importantes novedades educativas, como la entrada en vigor del nuevo Decreto de Convivencia, que refuerza la autoridad del profesorado, y la modificación de los currículos de ESO y Bachillerato, con un incremento de horas lectivas en Lengua y Matemáticas.

El primer día ha estado lleno de emociones: nervios, alguna lágrima, muchas sonrisas y reencuentros esperados. En colegios como el CEIP Duquesa de la Victoria, el ambiente era casi festivo, con familias acompañando a los más pequeños en este día especial. Aunque el madrugón ha sido difícil, incluso para quienes se despiden del colegio este año, la ilusión por volver a clase se ha notado en los patios y pasillos.

La cifra de alumnado se mantiene estable respecto al curso anterior, con un ligero descenso en Infantil y Primaria, pero un repunte en Formación Profesional, donde sigue creciendo el interés por esta vía educativa. Los más pequeños han regresado con ganas y mochilas llenas de ilusión.

Las familias riojanas también viven este día de forma intensa. Padres y madres entre preparativos de última hora, mochilas listas, almuerzos en la mochila y besos rápidos en la puerta del colegio o de casa. No todos comparten la misma visión sobre la vuelta al cole: para algunos es un alivio, para otros, una etapa cargada de organización y esfuerzo.

Desde el lado docente, también se vive el inicio con emociones diversas. Muchos profesores arrancan el curso con ilusión renovada, aunque desde los sindicatos se han denunciado algunas situaciones problemáticas, como destinos comunicados en el último momento o incluso asignaciones fuera de la comunidad autónoma. En total, 6.156 docentes formarán parte del sistema educativo riojano este curso: 4.715 en centros públicos y 1.441 en la red concertada. Una plantilla reforzada para afrontar un curso lleno de retos, cambios y, sobre todo, oportunidades para el aprendizaje y la convivencia.

En este espacio de educación, saludamos a Rodrigo Victoriano, director pedagógico de Primaria del colegio Salesianos Domingo Savio de Logroño, con alumnado de diversas edades, infantil, primaria y secundaria, para conocer cómo ha sido la vuelta a las aulas en ese centro riojano.

El consejero de Educación y Empleo, Alberto Galina, destacaba la finalización del nuevo CEIP Entresotos, en Rincón de Soto, con una inversión cercana a los 7 millones de euros, y que mañana abre por primera vez sus puertas a sus más de 300 alumnos. Además, también recibirá la visita de la Reina doña Letizia, el viernes, día 12, con motivo del acto de apertura del nuevo curso escolar.