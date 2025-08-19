Detenidos y puestos en libertad los tres presuntos autores de la agresión en Calahorra

La Guardia Civil detiene a tres personas por la violenta agresión que se vivió el Calahorra hace dos fines de semana y la justicia ya les ha dejado en libertad.

El domingo, 10 de agosto, Calahorra amanecía con la noticia de una agresión que había llevado a un joven de 23 años a la Clínica Universitaria de Navarra, tras recibir un fuerte golpe en la cabeza.

Esto desató la protesta de la ciudadanía, con una concentración que reunió a cerca de mil personas bajo el lema 'Queremos una Calahorra segura' y 'Queremos vivir sin miedo'. En lo institucional, la alcaldesa, Mónica Arcéiz, se reunía con la delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arráiz, para esclarecer lo sucedido y pedir más seguridad en la localidad.

Entre tanto, la Guardia Civil asumía la investigación del caso, del que han resultado estos tres detenidos, de 15, 17 y 19 años, todos ellos naturales de Calahorra. Lo detallaba el portavoz del Instituto Armado, Miguel Ángel Sáez.

La Guardia Civil se hace eco de que algunas falsas informaciones sobre el origen de los presuntos agresores generaron cierta tensión en la localidad por lo que en esa manifestación ciudadana se desplegaron más de 80 agentes por prevención. Lo que sí está probado es la conducta premeditada y los antecedentes de los detenidos.