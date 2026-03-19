Violencia de género

Detenido en La Rioja por violencia de género tras precipitarse su pareja por una ventana

Según testigos, tras la caída, un varón cerró inmediatamente la ventana desde el interior de la vivienda y omitió cualquier auxilio

Onda Cero La Rioja

Logroño |

La Guardia Civil ha detenido a un varón de 43 años, como presunto autor de un delito de violencia de género, tras una alerta que informaba de la presencia de una mujer tendida en la vía pública en una localidad de La Rioja, tras haberse precipitado desde una ventana a unos tres metros de altura.

Los agentes comprobaron que la mujer se encontraba herida en el suelo. Según testigos, tras la caída, un varón cerró inmediatamente la ventana desde el interior de la vivienda y omitió cualquier auxilio.

Tras estabilizar a la víctima y prestarle los primeros auxilios las asistencias sanitarias, y fue trasladada de urgencia a un centro hospitalario al presentar lesiones de diversa consideración.

La mujer manifestó que se había visto obligada a saltar desde la ventana para salvar su vida ante la violencia ejercida por su pareja. Los agentes hallaron también una maleta de grandes dimensiones que había sido arrojada a la calle por el presunto agresor antes del suceso.

El presunto autor se refugió inicialmente dentro de la vivienda, negándose a permitir el acceso a los agentes bajo el pretexto de no disponer de llaves. Dada la gravedad de los hechos, los agentes procedieron a su detención inmediata bajo el “Protocolo Cero”.

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