Intento de Homicidio

Un detenido por intento de homicidio tras la explosión de butano en Pérez Galdós

Según la investigación manipuló la bombona e hizo agujeros en el techo para canalizar el gas hacia la vivienda superior

Diana Victoriano

Logroño |

Policía Nacional informaba hoy de la detención de un varón por la explosión de una bombona de butano registrada en Logroño el pasado 14 de octubre. El suceso tuvo lugar en el número 37 de la calle Pérez Galdós donde, inicialmente se pensó que fue un accidente que causó heridas al inquilino y obligó a evacuar a los vecinos.

Sin embargo, la Policía considera que fue un intento de homicidio: el ocupante manipuló la bombona e hizo agujeros en el techo para canalizar el gas hacia la vivienda superior, usando pastillas de ignición para provocar la deflagración.

El detenido, un varón colombiano de 47 años, mantenía conflictos con los vecinos y acumulaba denuncias desde 2023.

