Depredador sexual

Detenido un depredador sexual tras la denuncia de la desaparición de un menor en La Rioja

La investigacion de la Guardia Civil destapó mensajes y videos de contenido sexual violento

Diana Victoriano

Logroño |

Detenido depredador sexual
Detenido depredador sexual | Guardia Civil

La Guardia Civil ha detenido a un varón de 39 años, como presunto autor de agresión sexual, corrupción de menores, detención ilegal, inducción al abandono del domicilio de un menor, y desobediencia a la autoridad.

La investigación iniciada a raíz de la denuncia de desaparición de un menor en La Rioja reveló en su móvil mensajes y vídeos de contenido sexual explícito y violento enviados por un hombre que conoció en redes sociales.

Miguel Ángel Sáez, portavoz de la Guardia Civil, daba más detalles:

Se constató que sobre esta persona había un señalamiento judicial en vigor del Juzgado de Terrassa, por una presunta agresión sexual a una menor de 15 años, y que figuraba como empadronado en Granada. La Guardia Civil contactó telefónicamente con él, y reconoció estar con el menor desaparecido, pero se negó a informar de su paradero y colaborar.

Desde la Guardia Civil se recuerda que algunos adultos usan redes sociales para ganarse la confianza de menores y manipularlos con fines sexuales. Recomiendan concienciar a los jóvenes sobre estos riesgos, mantener comunicación abierta en casa, supervisar su actividad online y usar control parental. Ante situaciones de riesgo, se pide guardar pruebas y avisar a las autoridades.

Detenido un depredador sexual tras la denuncia de la desaparición de una menor en La Rioja
Detenido un depredador sexual tras la denuncia de la desaparición de una menor en La Rioja | Guardia Civil
PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer