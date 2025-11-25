Detenido un depredador sexual tras la denuncia de la desaparición de un menor en La Rioja

La Guardia Civil ha detenido a un varón de 39 años, como presunto autor de agresión sexual, corrupción de menores, detención ilegal, inducción al abandono del domicilio de un menor, y desobediencia a la autoridad.

La investigación iniciada a raíz de la denuncia de desaparición de un menor en La Rioja reveló en su móvil mensajes y vídeos de contenido sexual explícito y violento enviados por un hombre que conoció en redes sociales.

Miguel Ángel Sáez, portavoz de la Guardia Civil, daba más detalles:

Se constató que sobre esta persona había un señalamiento judicial en vigor del Juzgado de Terrassa, por una presunta agresión sexual a una menor de 15 años, y que figuraba como empadronado en Granada. La Guardia Civil contactó telefónicamente con él, y reconoció estar con el menor desaparecido, pero se negó a informar de su paradero y colaborar.

Desde la Guardia Civil se recuerda que algunos adultos usan redes sociales para ganarse la confianza de menores y manipularlos con fines sexuales. Recomiendan concienciar a los jóvenes sobre estos riesgos, mantener comunicación abierta en casa, supervisar su actividad online y usar control parental. Ante situaciones de riesgo, se pide guardar pruebas y avisar a las autoridades.