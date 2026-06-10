Violencia Machista

Un detenido en Calahorra por un presunto caso de violencia de género

El suceso tenía lugar a primera hora, cuando una mujer ha sido trasladada a un centro sanitario tras una fuerte discusión

Diana Victoriano

Logroño |

ONDA CERO ALMERIA
016, teléfono de atención a las víctimas de violencia. | MINISTERIO IGUALDAD

El suceso tenía lugar antes de las 09:00 horas de la mañana en Calahorra donde, según fuentes oficiales, tras una fuerte discusión, una mujer era trasladada a un centro sanitario y un varón era detenido por la policía local y la Guardia Civil.

Un deplorable hecho que no resulta extraño para las fuerzas de seguridad; según la memoria del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, el número de denuncias recibidas durante 2025 en materia de violencia sobre la mujer fue de 1.153, (más de tres cada día) lo que supone un incremento del 14,7% respecto al año anterior.

🔗​ Memoria TSLR 2025

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