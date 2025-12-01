Detenida en Logroño por realizar tratamientos estéticos sin titulación y administrar sustancias no autorizadas

La Policía Nacional detiene a la titular de un centro de estética de Logroño por realizar tratamientos sin la titulación en Medicina y la colegiación requeridos, y por administrar sustancias no autorizadas por las autoridades internacionales, al suponer un riesgo para la salud.

Se ha tenido conocimiento de los hechos por medio de la denuncia interpuesta en nombre del Colegio de Médicos de La Rioja, en la que se daba cuenta de las prácticas que se estaban realizando en este centro de estética.

En el registro se localizaron y se incautaron lo que se denomina “hyaluron pen”, dispositivos que infiltra por alta presión rellenos dérmicos de acido hialurónico con la finalidad de aumentar el volumen de los labios. Las Autoridades sanitarias internacionales han advertido de que este procedimiento no está aprobado y que comportan riesgos relevantes para la salud.

También se han incautado diversos viales de “exosomas”, para su inyección, sin que haya ningún medicamento autorizado para su uso médico estético que contenga en su composición esta sustancia, sin que este autorizada su micro inyección.

La titular del centro no solo realizaba tratamientos con estas sustancias que generan un riesgo para la salud, y sin contar con lo titulación y colegiación adecuada, sino que además tanto en su web y sus redes sociales, publicitaba y organizaba cursos de formación para enseñar a terceras personas como realizar tratamientos con estas mismas sustancias.