Despega con éxito la ruta aérea entre Gran Canaria y La Rioja

A las 12.25 horas de este mediodía tomaba tierra en el aeropuerto de Agoncillo el primer vuelo de la ruta aérea entre La Rioja y las Islas Canarias que opera la compañía Binter, y que conectará ambos destinos dos veces por semana, miércoles y domingos, durante el periodo estival.

Es el destino número 21 para esta aerolínea que ofrece gran conectividad a los canarios con otros destinos, y entre las propias islas en sí. Los vuelos se operan en aeronaves de 132 plazas, de las que en este primer vuelo llegaban ocupadas 81.

El vuelo sale de Gran Canaria a las 8.15 horas de la mañana y regresa unos 40 minutos después de la llegada a Agoncillo, a eso de las 12.55 horas con llegada a las islas prevista a las 15.25 horas, después de 2 horas y 45 minutos de trayecto.

El director de programación y alianzas de Binter, Jonai Lobo, explicaba en nuestros micrófonos que el interés por viajar a La Rioja ha ido en aumento estas últimas semanas, y que espera que también surja interés en nuestra comunidad por viajar a las islas a partir de la puesta en marcha de este enlace, con el que se puede acceder a cualquiera de los destinos insulares.

La compañía espera a ver qué acogida tiene esta conexión para ver estrategia se desarrolla en el futuro, aunque su deseo es que se pueda consolidar y tener continuidad. Jonai Lobo estima que la oferta, en cuanto a precios y servicio, es muy competitiva.