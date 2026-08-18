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Despedida sopresa en Anguiano para Mario Ibáñez, el primer riojano que se instala en Valdebebas

Jugará en el Infantil del Real Madrid después de sus logros en el Villegas, la Real Sociedad o el Osasuna

Onda Cero La Rioja

Logroño |

La noticia saltó hace tres meses, en mayo, cuando todavía veíamos lejos el verano pero, el momento ha llegado. Mario Ibáñez jugará en el Infantil del Real Madrid y mañana, se instalará en Valdebebas como primer riojano en estas instalaciones del equipo blanco.

Tiene 13 años, jugador del Villegas, hasta ahora, con las maletas preparadas para iniciar una nueva etapa, para él se adelanta el final del verano, ayer tuvo despedida sorpresa de su cuadrilla en Anguiano, allí disfruta con la familia paterna y, aprovechando las vacaciones charlamos un rato con el padre de este joven jugador del Real Madrid.

Despedida Mario Ibañez en Anguiano
Despedida Mario Ibañez en Anguiano | La Rioja
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