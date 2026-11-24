Con motivo de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, Cruz Roja en La Rioja volverá a poner en marcha un dispositivo especial de traslado y acompañamiento para facilitar que las personas con dificultades de movilidad puedan ejercer su derecho al voto.

Como en anteriores convocatorias electorales, la organización humanitaria ofrecerá este servicio gratuito a personas con movilidad reducida que no dispongan de una red de apoyo para acudir a votar, tanto si residen en sus propios domicilios como si viven en centros de personas mayores.

Asimismo, podrán beneficiarse de este dispositivo las personas hospitalizadas que deseen ejercer su derecho al voto, siempre que cuenten con la correspondiente autorización médica previa, cuya gestión se realizará a través del Servicio Riojano de Salud.

Las personas interesadas en solicitar el traslado y acompañamiento pueden hacerlo a través del formulario habilitado en la página web https://elecciones.cruzrojarioja.org/.

Además, Cruz Roja ha puesto a disposición de la ciudadanía el teléfono 941 225 212 , operativo las 24 horas, para atender consultas y facilitar el acceso al servicio.

En las últimas elecciones generales, celebradas en julio de 2023, utilizaron este servicio 101 personas, gracias a la participación de cerca de 40 voluntarios y voluntarias.