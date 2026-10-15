La Copa del Mundo se puede visitar en el Centro de la Cultura del Rioja hasta el sábado

Hoy jueves y mañana viernes, el ágora del CCR acoge la exposición "Reyes del Mundo" organizada por la Federación Española de Fútbol para rendir homenaje al triunfo de la Selección en el Mundial, y acercar el triunfo a toda la afición española. Además, el sábado podrá seguir contemplándose la Copa.

La exposición recoge recuerdos de la mayoría de los partidos de la Selección en el Mundial, así como objetos personales cedidos por los jugadores. Entre otras cosas, el Guante de Oro de Unai Simón, el MVP de Rodri como mejor jugador del campeonato, las botas con las que Pedro Porro marcó su gol a Francia o un trozo de red de la portería en la que Ferrán Torres consiguió el tanto que hizo campeona a España.

La muestra se completa con un video narrado por el seleccionador jarrero Luis de la Fuente, con vivencias de todos los partidos.

Horario de la exposición

Jueves : hasta las 20:00 horas de la tarde.

: hasta las 20:00 horas de la tarde. Viernes : ininterrumpido, de 10:00 horas de la mañana a 20:00 horas de la tarde.

Además, la Copa de los Campeones del Mundo también podrá visitarse el sábado en el mismo horario.