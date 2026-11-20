El próximo miércoles, 25 de noviembre, se celebra el Día Internacional por la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer y en Logroño se ha convocado una manifestación unitaria por parte de la recién constituida “Coordinadora Feminista de La Rioja”.

CNT, Comisiones Obreras, Gylda, IU, Kirké, Mujeres Riojanas Progresistas, Plataforma 8 de Marzo, PCE, Partido Socialista, UGT y USO, unen fuerzas para alzar la voz y denunciar el machismo, la desigualdad y, especialmente, la violencia institucional; por ello, la manifestación partirá del Palacio de Justicia, a las 19h de la tarde.

Isabel Ilzarbe, portavoz de Kirké, hablaba de violencia invisibilizada.

Desde la asociación GYLDA se ha denunciado el triple ataque lesbófobo acontecido recientemente en la capital; para el que pedía rigor en la investigación y justicia. Y destacaba que todas las mujeres están representadas en el 25N.

Juana Clavero y Yolanda López, exigía, responsabilidad colectiva de sociedad e instituciones ante esta lacra estructural.